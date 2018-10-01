Главные новости
КультураУмер Шарль АзнавурЭкономикаЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу
В мире

Южная Корея пообещала во вторник решить вопрос с задержанным российским судном

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын рассчитывает, что вопрос с задержанным в порту города Пусан российским судном "Севастополь" будет окончательно решен во вторник.

"Мы ожидаем, что вопрос по судну "Севастополь" завтра будет окончательно решен", - заявил он в понедельник журналистам в Москве.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, отношения Москвы и Сеула "будут неизменно развиваться".

Как стало известно в минувшую субботу, российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в южнокорейском порту Пусан. Судовладелец заявил, что это произошло из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Южная Корея

Новости по теме

В мире
Убийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евроУбийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евро
Невесту журналиста убили вместе с ним, поскольку она оказалась "в неподходящем месте в неподходящее время"Подробнее
 Греческий епископ обвинил патриарха Варфоломея в провоцировании церковного расколаГреческий епископ обвинил патриарха Варфоломея в провоцировании церковного раскола
В своем обращении иерарх Элладской церкви укоряет патриарха в том, что тот перестал быть гарантом церковного единстваПодробнее
 Посла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за задержания российского судна в ПусанеПосла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за задержания российского судна в Пусане
"Севастополь" не выпускают из иностранного порта из-за санкций СШАПодробнее
 Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии ракаНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака
Награды удостоились ученые - иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку ХондзёПодробнее
В РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалииВ РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалии
Будучи в то время епископом, Онуфрий подписался под обращением к патриарху Алексию II под давлением и вскоре отозвал свою подписьПодробнее
 Южная Корея начала разминирование сухопутной границыЮжная Корея начала разминирование сухопутной границы
Это первые совместные работы такого рода более чем за десять летПодробнее
 Опубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНР
Александр Захарченко погиб месяц назад при взрыве в одном из кафе ДонецкаПодробнее
 В Сирии за три года погибли 112 российских военныхВ Сирии за три года погибли 112 российских военных
По данным Совета Федерации, почти половина из них приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Шарль АзнавурЭкономикаЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуВ миреНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии ракаВ РоссииСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСпортИгорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Главред украинского издания "Страна.ua" получил убежище в Австрии

Что произошло за день: понедельник, 1 октября

Умер Шарль Азнавур, объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, в Москве задержан экс-депутат Верховной рады, в Крыму запущены первые блоки новых ТЭС Подробнее

До конца года в Химках установят 17 зарядок для электромобилей

Иранское судно село на мель под Астраханью

Песни Шарля Азнавура

Песни Шарля АзнавураВсемирно известный шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет Подробнее

Вдова Цапка отозвала иск о снятии ареста с $6 млн из его наследства

Рубль перешел к укреплению против доллара и евро на усилении роста цен на нефть

Фотохроника 1 октября

Фотохроника 1 октября6 фото

Christie's выставит на торги керамические вазы Гогена и Пикассо

В Армении объявят национальный траур в день похорон Шарля Азнавура

Протестующие против соглашения о границе с Чечней разблокировали трассу в Ингушетии

Глава МВФ предупредила о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики

Рынок акций РФ начал октябрь с умеренной коррекции вниз

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладовДействующий состав правительства был переназначен на переходный период, но в новый Агибалов уже не попадет Подробнее

В Чувашии арестован водитель, сбивший девочку после отказа сесть в его автомобиль

Рогозин назвал МКС венцом сотрудничества РФ и США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');