Южная Корея пообещала во вторник решить вопрос с задержанным российским судном

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын рассчитывает, что вопрос с задержанным в порту города Пусан российским судном "Севастополь" будет окончательно решен во вторник.

"Мы ожидаем, что вопрос по судну "Севастополь" завтра будет окончательно решен", - заявил он в понедельник журналистам в Москве.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, отношения Москвы и Сеула "будут неизменно развиваться".

Как стало известно в минувшую субботу, российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в южнокорейском порту Пусан. Судовладелец заявил, что это произошло из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.