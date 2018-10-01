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Посла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за задержания российского судна в Пусане

"Севастополь" не выпускают из иностранного порта из-за санкций США

Посла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за задержания российского судна в Пусане
Посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын был вызван в понедельник в МИД РФ в связи с задержанием российского судна "Севастополь" в порту южнокорейского города Пусан, сообщили на Смоленской площади.

"1 октября в МИД России был приглашен Посол Республики Корея в России У Юн Гын", - говорится в сообщении МИДа. Там отмечается, что замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сделал южнокорейскому послу представление "в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту г. Пусан".

"Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей РК на выход указанного судна из порта",- сообщили в МИД РФ.

Российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", в субботу было задержано в южнокорейском порту Пусан. Судовладелец заявил, что судно задержано из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

Ранее в понедельник Быков сообщил "Интерфаксу", что "судно было задержано без объяснений причин. Было письмо министерства морских дел Республики Корея за подписью министра, где давалось указание местному их отделению задержать выход данного судна из порта до последующих указаний, которых пока что не поступило. Судно по-прежнему не может покинуть порт ".

США ранее внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". По утверждениям американского Минфина, попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

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Теги: Южная Корея, Севастополь, МИД РФ

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