Загоревшийся на Балтике паром отбуксируют в Литву

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Паром Regina Seaways, на котором во вторник произошел пожар, будет отбуксирован российскими судами до границы исключительной экономической зоны Литвы в Балтийском море, а потом его буксировкой займутся литовские военные корабли, сообщило правительство.

По предварительным данным литовской стороны, на пароме, который шел из германского Киля в Клайпеду, было 294 пассажира и 42 члена команды. "Пожар в машинном отделении потушен, информации о человеческих жертвах нет", - говорится в сообщении литовского правительства.

Ранее сообщалось, что на пароме находились 335 человек, из которых экипаж - 37. Пассажиры и часть команды эвакуированы.

ВМС Литвы получили сообщение об инциденте в 13.45. Тогда сообщалось, что нужна помощь в связи с пожаром в машинном отделении.

На место происшествия вылетел вертолет AS-365 Dauphin ВВС Литвы, который сделал фотографии судна, для проведения спасательной операции также направлены корабли Sakiai, Skalvis, Jotvingis и Zemaitis ВМС Литвы.

There was an #explosion in the engine room on the passenger #ferry flying the Lithuanian flag in the Baltic Sea, 335 people were on board, including 37 crew membershttps://t.co/ctVk8GwhvA #Lithuania pic.twitter.com/coPb2uAkkZ — Tetteren (@Tetteren) 2 октября 2018 г.

Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил "Интерфаксу", что экипаж Regina Seaway после пожара смог запустить дизель-генератор. "Запустили дизель-генератор и проветривают помещения, значит, не все так плохо. Кроме того, они пытаются запустить один двигатель", - сказал он.

В настоящее время к парому идут суда и корабли разных стран. "Наш пограничный корабль и российский буксир, а также суда Литвы, Эстонии и Швеции", - сказал Кравченко. Ориентировочное время прибытия судов - 20.00 мск.

Помощь пострадавшему парому оказывают спасатели Литвы и России.

Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. Место инцидента находится примерно в 110 км от Клайпедского порта.