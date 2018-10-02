На Балтике загорелось пассажирское судно под флагом Литвы

Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом составляют миллионы долларов Подробнее

Нобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптике

2 октября 11:49

Сергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него стоит Россия