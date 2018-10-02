На Балтике загорелось пассажирское судно под флагом Литвы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В акватории Балтийского моря идет спасательная операция по оказанию помощи горящему пассажирскому судну, сообщил "Интерфаксу" руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков.
"Судно, на котором произошел пожар, находится далеко от побережья Калининградской области. Но наш центр координирует спасательную операцию", - заявил Пермяков.
По докладу капитана судна, на борту находится 335 человек. Пострадавших на данный момент нет. На помощь пострадавшему судну идут несколько российских и литовских судов, добавил Пермяков.