Литовский паром восстановил работу одного двигателя и направился в Клайпеду

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Балтийском море литовский паром Regina Seaways, на котором произошел пожар, возобновил движение в Клайпеду, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Экипаж сумел восстановить работоспособность одного двигателя, а паром начал движение в Клайпеду. Примерно через полтора часа паром встретится с другими литовскими судами и вместе с ними продолжит путь в порт. По информации капитана, на борту все находится под контролем", - рассказал Кравченко.

По его словам, в связи с этой информацией координатор спасательной операции Морской спасательно-координационный центр "Калининград" отменил стадию "Бедствие", но продолжает следить за ситуацией.

Как сообщалось, во вторник на литовском пароме Regina Seaways произошел пожар, который был потушен экипажем. На пароме находятся 335 человек, из которых экипаж - 37.

Пассажиры и часть команды были эвакуированы в безопасное место. Пострадавших на пожаре нет. Судно лишилось хода, но свет не выключился.

На помощь парому были направлены суда Литвы и России, всего восемь единиц.