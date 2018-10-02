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Пассажиров спасли с загоревшегося парома в Балтийском море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры и часть команды горящего литовского парома в Балтийском море эвакуированы, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по Калининградской области.

Представитель МЧС отметил, что спасатели локализовали возгорание. "В спасательной операции принимают участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота. Также к месту ЧП направлен спасательный вертолет МЧС", - сообщил он.

По его словам, на пароме находились 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.

Позднее руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков сообщил "Интерфаксу", что пожар на пароме ликвидирован.

Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. Идет окончательное тушение возгорания, отметили в МЧС.

Как сообщалось, в акватории Балтийского моря проходила спасательная операция по оказанию помощи горящему пассажирскому судну. Руководит операцией Морской спасательно-координационный центр "Калининград".

По данным литовских новостных сайтов, пожар возник на пароме Regina Seaways компании DFDS.

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Теги: Калининградская область, Балтийское море

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