Корабль НАТО впервые прошел Северным морским путем

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона" впервые проследовал Северным морским путем, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник, близкий к администрации СМП.

"При следовании от норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски французское судно "вели" средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности в Российской Арктике", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "поскольку "Рона" не имеет ледовой защиты, и этот поход был достаточно рискованным, российские средства спасения были готовы прийти на помощь французским морякам в случае необходимости".

Arctique: le passage Nord-Est franchi pour la première fois par la Marine. C'est le Rhône, Bâtiment de soutien et d'assistance hauturier (BSAH), basé à Brest, qui a franchi le détroit de Bering mi-septembre.https://t.co/svkzc9TXXK pic.twitter.com/i6V7IndQwP — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) 2 октября 2018 г.

Известно, что Франция не имеет территорий в Арктике, однако является одной из стран - наблюдателей при Арктическом совете.

История корабля

"Рона" (названа в честь французской реки) относится к кораблям класса Loire, или морским судам поддержки и помощи (BSAH); это класс вспомогательных кораблей без вооружения. Корабль разрабатывался компанией Kership - совместным предприятием Piriou и DCNS. Строительство началось в Конкарно в 2017 году, в ноябре того же года он был спущен на воду и направлен в порт приписки Брест для продолжения оснащения и прохождения испытаний, пишет Naval today.

"Рона" - второй в серии из четырех запланированных к строительству кораблей данного класса - вошел в состав ВМФ Франции 6 июля. Ввод в эксплуатацию был объявлен одновременно с вводом пятого фрегата класса FREMM FS Bretagne.

Корабли класса Loire обладают следующими характеристиками: водоизмещение 2600 тонн, длина 70 метров, ширина 15,8 метра, осадка 5 метров. Скорость хода составляет 14 узлов; сила тяги на гаке 80 тонн; имеется подъемный кран. Экипаж составляет 17 человек, корабль может принять на борт 12 пассажиров, автономность плавания 30 дней.

В составе ВМС Франции "Рона" заменит буксиры, введенные в эксплуатацию в период с 1973 по 1983 год. Помимо буксировки корабли данного класса могут сопровождать морские группы или подводные лодки; предназначены для проведения спасательных операций на море, устранения загрязнения окружающей среды, работы в военных портах.