Постпред США при НАТО заверила, что не угрожала ударами по России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила во вторник, что, комментируя ранее беспокоящую Вашингтон разработку в России ракет нового типа, не говорила о возможности нанесения ударов по российской территории.

"Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, Хатчисон ранее во вторник призвала Россию прекратить работы над новыми ракетами и пообещала, что в случае успешного завершения работ над таким российским вооружением США придется предпринять ответные меры.

"Для России настало время сесть за стол переговоров и прекратить нарушения (Договора о РСМД - ИФ)", - сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам американского постпреда, если система типа 9М729 "станет способной поражать" цель, то США "тогда придется рассматривать возможность обезвредить (take out) ракету, которая могла бы ударить по одной из наших стран в Европе или ударить по Америке".

При этом в западных СМИ появились разные трактовки слов постпреда. В ряде случаев они были интерпретированы как угроза ударов по России.