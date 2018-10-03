Президент Армении призвал премьера и парламент к сдержанности

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян в телефонной беседе с премьер-министром страны Николом Пашиняном и спикером парламента Арой Баблояном в связи с создавшейся в республике напряженной внутриполитической ситуации призвал стороны сохранять хладнокровие и проявить терпимость.

"Он (президент - ИФ) уверен, что создавшуюся ситуацию возможно и необходимо разрешить в рамках Конституции и законов, путем переговоров и диалога", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Армении в среду.

Согласно сообщению, Саркисян обсудит с премьером и спикером парламента недавно принятый Национальным Собранием закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие его роспуск и проведение внеочередных парламентских выборов. Этот закон вызвал возмущение у сторонников Пашиняна, который назвал его "официальным началом контрреволюции"; во вторник перед зданием парламента собрались несколько тысяч человек.

Вечером во вторник президент подписал подготовленные по распоряжению Пашиняна указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн" (депутаты этих партий голосовали за "контрреволюционный" закон).

Пашинян заявил, что, как только указы вступят в законную силу, он сам подаст в оставку, при этом продолжит исполнять обязанности премьера.

Правительство Армении в основном состоит из представителей партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", сформированного партией премьера и двумя другими партиями. Партии "Дашнакцутюн" принадлежали портфели министра сельского хозяйства, министра транспорта и информационных технологий и министра экономического развития и инвестиций. Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежали портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.