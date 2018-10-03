Российские телеканалы показали выгрузку в Сирии частей системы С-300

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В эфире новостей "Первого канала" и "России 24" показали кадры выгрузки из российского военно-транспортного самолета в Сирии частей системы С-300 и сообщили, что военные приступили к ее монтажу на месте, выгрузка производилась в ночное время.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза сообщил, что Россия завершила поставку в Сирию систем противовоздушной обороны С-300.

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли. Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.

Шойгу заявил на прошлой неделе, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, по словам министра, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил ранее С.Шойгу.

На фоне сообщений о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию тяжелые военно-транспортные самолеты Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан", начиная с минувшего четверга, совершили шесть рейсов на авиабазу Хмеймим. Последний был осуществлен в ночь на вторник. Всего в доставке грузов из России в Сирию были задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035.

Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

В воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии.

Кроме того, на базу в Тартус прибыл большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".