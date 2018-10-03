Что случилось этой ночью: среда, 3 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- The Bell со ссылкой на источники утверждает, что российское правительство готовит план по постепенному отвязыванию экономики от доллара. При этом, рассказали собеседники издания, никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируется.

- В Сирию доставлены части зенитного ракетного комплекса С-300, военные приступили к его монтажу. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия завершила поставку систем.

- Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон объяснила свой комментарий в отношении разработки в России ракет нового типа. Ряд СМИ интерпретировали ее слова о необходимости "обезвреживать" российские системы 9М729 как угрозу ударов по России. Сама Хатчисон утверждает, что не имела в виду этого, а просто призывала Москву вернуться к соблюдению ДРСМД.

- Российское министерство обороны тем временем утвердило концепцию нестратегической системы ПРО, которая должна обеспечить безопасность всей территории страны от ракетных ударов. Мобильные комплексы будут прикрывать города, важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру.