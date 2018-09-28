В Дамаске пожелали получить российские ракетные системы С-400

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Сирия хотела бы получить от России и зенитную ракетную систему С-400.

"Ждем С-400", - сказал министр.

Муаллем добавил также, что Сирия рассчитывает получить российские зенитные ракетные системы С-300 в течение двух недель.

"Как заявил господин Шойгу (Сергей Шойгу, министр обороны РФ - ИФ), мы получим их в течение двух недель", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, закроют ли данные ЗРС воздушное пространство страны от израильских самолетов, он сказал: "я надеюсь".

В понедельник 24 сентября Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", - сказал Шойгу.

Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.

Израиль вину за сбитый Ил-20 возложил на Сирию.