Сенатор Клинцевич сообщил о создании бесполетной зоны над частью Сирии при помощи С-300

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Часть территории Сирии будет закрыта для иностранной военной авиации после развертывания систем ПВО С-300, сообщил "Интерфаксу" во вторник член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Безусловно, когда система (ПВО - ИФ) будет выстроена и начнет работать, это будет бесполетная зона. Системы С-300 очень эффективны", - сказал сенатор.

По его словам, "это все очень серьезно". Я бы сегодня никому не рекомендовал баловаться с точки зрения нарушения границ Сирии и возможного нападения", - подчеркнул Клинцевич. "Если будет нападение, в том числе, со стороны моря, ракеты этих комплексов достанут самолеты прежде, чем их боеприпасы достигнут цели", - добавил сенатор.

Россия завершила поставку в Сирию систем противовоздушной обороны С-300, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза. "Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал он.

Инцидент с Ил-20

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Израиль отверг обвинения.

Шойгу заявил на прошлой неделе, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, а также оснастить командные пункты сирийских частей ПВО автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.