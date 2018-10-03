Больше половины депутатов парламента Армении не пришли на заседание

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Очередное заседание парламента Армении затягивается из-за отсутствия депутатов, сообщает в среду корреспондент "Интерфакс".

Парламент не может обеспечить кворум, для чего необходимо присутствие минимум 53 из 105 депутатов.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подаст в отставку после того, как де-юре вступят в силу его указы об освобождении с должностей министров и губернаторов от партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

При этом он отметил, что после своей отставки продолжит выполнять обязанности премьера. "Так предусмотрено конституцией", - подчеркнул Пашинян.

После его отставки в течение семи дней парламент должен избрать нового премьера. "Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заявил Пашинян.

Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны. Пашинян назвал поддерживающих этот законопроект контрреволюционерами и призвал своих сторонников собраться на митинг у здания парламента.