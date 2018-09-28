Премьер Армении заявил о необходимости скорейшего проведения парламентских выборов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы в стране должны быть проведены в кратчайшие сроки.

"С завтрашнего дня начинаем заниматься вопросом внеочередных выборов. Как я уже говорил, мы должны начать обсуждения с парламентскими силами. Надеюсь, что придем к согласию. В основе обсуждений я не буду ставить каких-либо предусловий", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, выборы мэра Еревана, на которых 81% избирателей проголосовали за кандидата от его партии, свидетельствует, что есть общественный заказ на проведение внеочередных парламентских выборов.

"Если вдруг будут сомнения о позиции народа, то мы тогда подумаем, как в более широком масштабе показать эту позицию, но, надеюсь, что дело до этого не дойдет. Выборы должны состояться в кратчайшие сроки. Международное сообщество, потенциальные инвесторы ждут, чтобы удостовериться, что могут реализовать хотя бы среднесрочные программы", - отметил Н.Пашинян.

По его словам, после парламентских выборов постреволюционный этап в стране можно будет считать завершенным.

"Единственным вопросом станет развитие страны, без внутриполитических баталий", - отметил он.

В 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшей правящей Республиканской партии принадлежат 50 депутатских мандатов.

Руководимая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном фракция "Царукян" имеет 31 мандат.

Фракция "Дашнакцутюн" представлена 7 депутатами. Фракция "Елк" имеет 9 мандатов. Эта фракция сформирована тремя партиями, в том числе, партией премьера Армении "Гражданский договор". Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию. После смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

Ранее представители Республиканской партии заявляли, что не считают проведение внеочередных парламентских выборов необходимостью, но готовы к обсуждениям.