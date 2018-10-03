Четыре человека попали в больницу из-за давки на митинге в Ереване

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека были госпитализированы из-за давки во время созванного премьер-министром Армении Николом Пашиняном митинга вечером в минувший вторник, сообщает в среду пресс-служба Минздрава Армении.

У одного из госпитализированных была диагностирована остановка сердца, проведена дефибрилляция, работа сердца восстановлена, отметили в ведомстве.

2 октября премьер-министр Армении Пашинян созвал многотысячный митинг после того, как парламент страны принял законопроект, затрудняющий роспуск законодательного органа и проведение внеочередных парламентских выборов.

В среду в пресс-службе президента Армении сообщили, что он инициирует консультации с премьером Пашиняном и спикером парламента Арой Баблояном о принятом парламентом республики законопроекте "О регламенте Национального Собрания", который затрудняет его роспуск и проведение внеочередных парламентских выборов