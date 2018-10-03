В мире Нобелевская премия - 2018

Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

110-я премия будет вручена ученым из США Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британскому химику Грегори Винтеру

Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. 110-я премия будет вручена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител. Прямую трансляцию объявления победителя можно было посмотреть на сайте Нобелевского комитета.

В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года "присуждена за (научную - ИФ) революцию, которая была совершена благодаря эволюции".

Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Арнольд, а по половине оставшейся суммы - Смиту и Уинтеру соответственно.

При направленной эволюции ферментов в последовательность гена случайным образом вносят мутации, после чего выбирают белок с нужными свойствами, например с увеличенной активностью. Фаговый дисплей (или фаговое отображение) - лабораторный метод изучения взаимодействий белков с другими белками, пептидными последовательностями и ДНК, который основан на использовании бактериофагов для соотнесения белков и генетической информации, кодирующей их, отмечает N+1.

Победители прошлых лет

В 2017 году Нобелевскую премию по химии вручили Жаку Дюбоше, Иоахиму Франку и Ричарду Хендерсону с формулировкой "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворах". Криоэлектронная микроскопия - один из главных методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день. Благодаря такому микроскопу ученые могут наблюдать за живыми биомолекулами и изучать трехмерные изображения белков в клетках.

В 2016 году Нобелевскую премию получили Жан-Пьер Соваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт "за проектирование и синтез молекулярных машин".

Единственным на сегодняшний день российским Нобелевским лауреатом по химии стал в 1956 году Николай Семенов (1896-1986) вместе с англичанином Сирилом Хиншелвудом за исследования механизма химических реакций.

В пятницу 5 октября объявят обладателя Нобелевской премии мира. Ранее уже объявили лауреатов этого года по физиологии и медицине, а также физике.

В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон - то есть на 12,5% Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря, после прочтения традиционных лекций. В этот день умер основатель Нобелевской премии Альфред Нобель (1833–1896). Премия мира, по воле Нобеля, вручается в Осло, а все остальные - в Стокгольме.

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Теги: Нобелевская премия, химия

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