Нобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптике

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2018 года. Премия будет вручена за новаторство в лазерной физике - а именно за изобретение оптического пинцета и его применение в биологии. Награды удостоились американский ученый Артур Эшкин, французский физик Жерар Мору и Донна Стрикланд из Канады.

Прямая трансляция объявления победителя велась на сайте Нобелевского комитета.

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2017 году стали американские ученые: Райнер Вайсс, профессор физики Массачусетского технологического института, а также Кип Торн и Барри Бариш, профессора физики Калифорнийского технологического института за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн.

Гравитационные волны - это распространяющиеся в пространстве-времени колебания геометрической структуры пространства-времени, которые движутся со скоростью света. Их существование было предсказано общей теорией относительности Альберта Эйнштейна сто лет тому назад. Главные источники гравитационных волн - это сливающиеся двойные нейтронные звезды или черные дыры, то есть два массивных объекта, вращающиеся по орбите вокруг общего центра масс.

Для их экспериментального обнаружения ученые приложили немало усилий. Осенью 2015 года начались постоянные наблюдения на детекторе aLIGO (Advanced Laser-Interferometer Gravitatioal Wave Obsevatory) в США. В феврале 2016 года на пресс-конференции научной коллаборации LIGO в Вашингтоне объявили об экспериментальном открытии гравитационных волн.

Без литературы

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала "нобелевская неделя" - с 1 по 8 октября.

1 октября уже объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 3 октября станет известен победитель в области химии. Лауреата премии мира огласят в пятницу, 5 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 8 октября.

В этом году в Стокгольме огласят имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать Нобелевскую премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было принято из-за скандала в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, - первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

Размер Нобелевской премии в прошлом году был увеличен до 9 млн шведских крон ($1,12 млн).

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в этот день в 1896 году скончался шведский предприниматель и изобретатель, основатель премии Альфред Нобель.