В МИД РФ заявили о необходимости разобраться в сути обвинений в кибератаках

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Москва должна разобраться в сути предъявляемых Нидерландами претензий по поводу якобы имевших место кибератак со стороны РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы должны разобраться в сути претензий, которые предъявляют нам Нидерланды, правительство этой страны. Мы пока имеем лишь самую общую первичную информацию на эту тему/ Поэтому я воздержусь от комментариев по существу этих обвинений", - сказал он журналистам.

"Тема так называемого российского хакерства и кибервзломов в широком смысле в последнее время приобрела популярность в определенных кругах, настроенных негативно к нашей стране. Увлечение этой темой обрело такой размах, что само выдвижение таких обвинений заставляет усомниться в их обоснованности", - отметил он.

Ранее Минюст США предъявил обвинения семи россиянам по статьям, связанным с совершением кибератак. Ведомство утверждает, что все они являются сотрудниками ГРУ, целью которых был сбор данных в Канаде, США и Европе. Согласно информации министерства юстиции, эта группа осуществляла хакерские атаки с декабря 2014 года до мая 2018 года. Как стало известно сегодня, этой весной четверо россиян были задержаны в Нидерландах при попытке взломать компьютерную систему Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Все они имели дипломатические паспорта и были высланы на родину.