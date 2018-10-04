США заявили о возможности военного ответа на нарушение Россией ДРСМД

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что США могут дать военный ответ на предполагаемое нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"США рассматривают варианты ответа на дипломатическом и военном уровне в сотрудничестве с нашими партнерами. США придется применить свои возможности, чтобы защитить свои интересы и интересы НАТО", - заявил Мэттис.

"Как мы будем отвечать на это - это будет политическое решение при участии всех вовлеченных стран, и мы будем поддерживать их", - сказал глава Пентагона на пресс-коференции по итогам переговоров с главами министров обороны стран НАТО.

Ранее Генсек НАТО заявлял, что ДРСМД находится под угрозой из-за действий России и ее новой ракетной системы 9М729.

Договор о РСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.