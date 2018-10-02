В Госдуме отвергли обвинения НАТО в адрес РФ по договору о ракетах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), все обвинения со стороны США и НАТО по этому поводу безосновательны, заявил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Впечатление, что в НАТО уже очередь выстроилась из желающих обвинить Россию во всех грехах. Видимо, это мода такая. Эти обвинения безосновательны", - сказал Красов.

Так он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в альянсе ознакомились с американскими разведданными о новых российских ракетах, и обеспокоены тем, что Россия не соблюдает ДРСМД.

По словам Красова, Россия не ведет развертывание ракет, которые нарушали бы международные соглашения, включая ДРСМД. "Россия, будучи миролюбивой страной, переоснащает Вооруженные силы, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. На смену устаревшим образцам приходит передовое вооружение и военная техника. Мы не делаем ничего, что выходило бы за рамки этого договора", - заявил парламентарий.

Генсек НАТО заявил, что ДРСМД находится под угрозой из-за действий России. "Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - заявил Столтенберг.

Ранее в НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер".

В декабре прошлого года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

"США перешли к обвинениям России в том, что поступающая на вооружение крылатая ракета 9М729 имеет дальность, не соответствующую требованиям договора РСМД. При этом американская сторона, как всегда, не приводит никаких доказательств. Мы видим причину только в одном - таких доказательств в принципе нет", - сказала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Названное американцами ракетное средство полностью отвечает требованиям договора. Она (ракета - ИФ) не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную договорам дальность, она развертывалась в строгом соответствии с нашими российскими и международными обязательствами", - заявила в прошлом декабре Захарова.

В конце прошлого года стало известно о решении Минторга США включить в "черный список" два российских предприятия - АО "ОКБ "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". По версии Вашингтона, санкции были введены в связи с тем, что эти предприятия производят для российских военных крылатые ракеты наземного базирования, дальность полета которых запрещена ДРСМД.

В ответ в ОКБ "Новатор" назвали санкции недобросовестной конкуренцией со стороны оборонной промышленности США.

ОКБ "Новатор", в частности, - разработчик семейства крылатых ракет "Калибр", которыми оснащают современные корабли и подлодки ВМФ России.

Договор о РСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.