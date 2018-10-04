МИД Канады обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти Канады присоединяются к своим союзникам, обвиняющим Россию в кибератаках, и полагают, что Россия демонстрирует отсутствие уважения к международному праву, говорится в заявлении МИД Канады.

"Сегодня Канада присоединяется к союзникам в идентификации и разоблачении серии враждебных киберопераций российских военных", - отмечается в заявлении.

"Эти акты являются частью более широкой модели действий российского правительства, которая лежит за пределами приемлемого поведения, демонстрирует неуважение международного права и подрывает основанный на правилах международный порядок", - говорится далее в документе.

Согласно заявлению, Канада "с большой уверенностью" возлагает ответственность на ГРУ за попытку хакерской атаки против ОЗХО.

Кроме того, в МИД отметили, что некоторые из кибератак российской разведки затронули Канаду, и напомнили о взломе в 2016 году баз данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), чья штаб-квартира находится в Канаде.

Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери.