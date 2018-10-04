В Минздраве Грузии опровергли заявления РФ о разработке биологического оружия

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Предположения РФ о том, что в исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара близ Тбилиси якобы могут вестись работы над биологическим оружием, далеки от реальности, заявляют в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии.

"Это абсурд. Мы неоднократно уже говорили, что ничего подобного в данном центре не происходит. В центре ведется работа, направленная исключительно на охрану здоровья населения", - сказали в четверг "Интерфаксу" в центре.

Так там прокомментировали заявление российских военных о том, что США, вопреки международным обязательствам, вероятно, ведут работы над биологическим оружием, в том числе в американской лаборатории имени Лугара в Грузии.

Между тем на прошлой неделе в МИД Грузии назвали безосновательными прозвучавшие ранее из Москвы заявления по поводу работы исследовательского центра имени Лугара, в частности, что там могут проводиться опасные эксперименты.

Кроме того в МИД республики опровергли утверждения представителей РФ, что лаборатория финансируется США. "Исследовательский центр Лугара является объектом Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии и финансируется грузинским правительством", - подчеркнули в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американцы в лаборатории имени Лугара могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан. По его словам, из отчета бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе следует, что в лаборатории испытывали препарат "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", одним из основных акционеров которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", - сказал Кириллов. Он отметил, что этот препарат был зарегистрирован в российском реестре лекарственных средств, и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая.