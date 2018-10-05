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В Париже началась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Официальная национальная церемония прощания с легендарным французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром, который скончался в возрасте 94 лет, началась в пятницу в Париже. Прямую трансляцию мероприятия ведут все центральные французские телеканалы.

На церемонии, которая проходит в Доме Инвалидов, присутствуют как родственники шансонье, так и официальные лица. В частности, в ней принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Армении Армен Саркисян и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ожидается, что в честь Азнавура прозвучит сначала гимн Армении, а затем "Марсельеза" - государственный гимн Франции. После этого, Макрон и Пашинян выступят с речью.

КультураПесни Шарля АзнавураПесни Шарля АзнавураЧитать подробнее

Среди гостей - бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, министры, а также представители мира театра и кино, в том числе актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар. Помимо них, почтить память Азнавура пришли известные французские певцы - Энрико Масиас, Эдди Митчелл.

Во вторник Елисейский дворец объявил о решении провести подобную церемонию в честь Азнавура, несмотря на то, что семья певца изначально выступила против этого. Однако позже, по сообщениям СМИ, родственники изменили свою позицию.

Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности.

Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

Скончался Шарль Азнавур

11 фотографий
Шарль Азнавур выступает в штаб-квартире ООН в Женеве. 13 марта 2018 год.На Аллее славы в Голливуде. 2017 год.90-летие певца в Берлине. 2014 год.С создателями мультфильма &quot;Вверх&quot; в Канне. 2009 год.С австрийским певцом Удо Юргенсом во время антракта в Берлинской филармонии. 2001 год.Шарль Азнавур в Москве. 1998 год.
Шарль Азнавур выступает в штаб-квартире ООН в Женеве. 13 марта 2018 год.
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Теги: Шарль Азнавур, Франция

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