В Париже началась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Официальная национальная церемония прощания с легендарным французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром, который скончался в возрасте 94 лет, началась в пятницу в Париже. Прямую трансляцию мероприятия ведут все центральные французские телеканалы.

На церемонии, которая проходит в Доме Инвалидов, присутствуют как родственники шансонье, так и официальные лица. В частности, в ней принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Армении Армен Саркисян и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ожидается, что в честь Азнавура прозвучит сначала гимн Армении, а затем "Марсельеза" - государственный гимн Франции. После этого, Макрон и Пашинян выступят с речью.

Среди гостей - бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, министры, а также представители мира театра и кино, в том числе актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар. Помимо них, почтить память Азнавура пришли известные французские певцы - Энрико Масиас, Эдди Митчелл.

Во вторник Елисейский дворец объявил о решении провести подобную церемонию в честь Азнавура, несмотря на то, что семья певца изначально выступила против этого. Однако позже, по сообщениям СМИ, родственники изменили свою позицию.

Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности.

Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.