Причиной смерти Шарля Азнавура назвали сердечную недостаточность

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Процедура аутопсии показала, что смерть легендарного французского певца Шарля Азнавура наступила в результате сердечной и дыхательной недостаточности, пишет газета Le Monde.

Тело Азнавура было обнаружено 1 октября в ванной комнате его дома, расположенном в коммуне Мурьес на юге Франции. Певец умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник.

После того, как накануне стало известно о смерти известного шансонье, некоторые политические деятели и представители музыки и кино призвали организовать во Франции общенациональную церемонию прощания с актером. Однако, по сообщению BFMTV, семья Азнавура во вторник сообщила, что не хотела бы проведения подобной церемонии. Родственники выступили за более скромные похороны.

Ранее французские СМИ сообщали, что певца, вероятно, похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа. В монастыре XII века в этой коммуне расположен небольшой семейный склеп, в котором похоронены родители Азнавура и его сын Патрик, скончавшийся в возрасте 25 лет из-за передозировки наркотиков.

Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.