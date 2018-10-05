Германия призвала Россию прекратить хакерские атаки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт от имени кабинета министров призвал РФ "прекратить" кибершпионаж, и, по словам Зайберта, Берлин так же, как Великобритания и Нидерланды, считает, что хакерская атака на ОЗХО была организована силами ГРУ.

"Мы призываем Россию признать ответственность и прекратить действия такого рода", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Он также заявил, что правительство ФРГ доверяет сведениям Нидерландов и Великобритании, которые накануне объявили о предотвращении якобы организованной ГРУ хакерской атаки на ОЗХО.

"Мы осуждаем нападения такого рода на международные организации самым серьезным образом", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Накануне правительство Великобритании заявило, что хакерская группа APT28, которой приписывают атаку, в действительности якобы относится к ГРУ.

"В прошлом было много кибератак, которые приписывают шпионской кампании APT28, при этом были атакованы компьютерные системы государственных учреждений, партий и СМИ. В этой связи мы полностью доверяем оценкам британских и нидерландских ведомств", - указал Зайберт.

По его словам, правительство Германии тоже исходит из того, что "за кампанией APT 28 стоит российская военная спецслужба ГРУ". Эта оценка, по словам представителя германского правительства, основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках".