Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1649 человек, сообщают в субботу западные СМИ.

Кроме того, по меньшей мере 265 человек числятся пропавшими без вести, и местные экстренные службы не исключают, что это число вырастет.

В субботу в Индонезию прибыл самолет сил самообороны Японии, доставивший в наиболее пострадавший от удара стихии город Палу медикаменты и переносные генераторы.

Ранее в МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что российские спасатели доставят свыше 23 тонн гуманитарной помощи жителям Индонезии, пострадавшей от стихии.

На месте трагедии работает более 82 тыс. человек: сотрудники экстренных служб, военные, волонтеры.

Между тем, как сообщали в минувший вторник местные СМИ, полиция Индонезии арестовала более 30 человек, которых подозревают в мародерстве после землетрясения.

Землетрясение на индонезийском острове Сулавеси произошло более недели назад. Затем последовало цунами. После начал извергаться вулкан Сопутан, который находится на северо-восточной оконечности острова.