В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Сопутан начал извергаться в среду утром на острове Сулавеси, в районе которого на прошлой неделе произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 1,2 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press.

Власти пока не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану: местным жителям рекомендовано избегать этой зоны. Экипажи самолетов предупредили об угрозе пепла, выбрасываемого вулканом. Пепельный столб от Сопутана поднимается на высоту до 6 км.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, вызвавших разрушительное цунами. По последним данным, число погибших превышает 1,2 тыс. человек.