Россия отправила в пострадавшую от цунами Индонезию гуманитарную помощь

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские спасатели доставят свыше 23 тонн гуманитарной помощи жителям Индонезии, пострадавшей от стихии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Самолет Ил-76 МЧС России, который доставит жителям Индонезии гумпомощь, вылетел из Москвы в субботу, отметили в ведомстве.

"В состав груза входят передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной", - сказали в пресс-службе.

Гуманитарная операция осуществляется МЧС России в соответствии с поручением президента и правительства РФ.

Доставленный гуманитарный груз будет передан нуждающимся жителям, добавили в МЧС.

В начале месяца на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Число жертв превысило 1600 человек. После землетрясения и цунами начал извергаться вулкан Сопутан.