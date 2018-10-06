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Натовский "летающий радар" просканировал эфир Сирии после поставки российских ЗРК С-300

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS в субботу совершил разведывательный полет вблизи Сирии, куда недавно были переброшены российские зенитные ракетные комплексы С-300, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, натовский AWACS с бортовым номером LX-N90446 и позывным NATO07, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в течение около трех часов, встав в круг, летал над международными водами Восточного Средиземноморья вблизи Ливана. Из этого района, благодаря возможностям ведения радиоэлектронной разведки на расстояние 500 км, он мог вести "наблюдение" за авиабазой Хмеймим, куда военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ан-124 недавно доставили комплексы ЗРК С-300, а также за районом сирийской столицы Дамаска, где они могут быть, в том числе, размещены.

Как сообщалось, начиная с прошлой недели, разведывательные самолеты ВВС США осуществляют регулярные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз в связи с поставкой ЗРК С-300.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Россия уже передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, в том числе четыре пусковые установки.

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Теги: Сирия, С-300

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