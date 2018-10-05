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В Израиле заявили, что C-300 в Сирии не справятся с новейшим истребителем F-35

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность", - заявил министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.

"У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", - подчеркнул израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась с конца 2016 года.

Отвечая на вопрос, может ли поставка С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, он сказал: "Безусловно, нет".

При этом Ханегби, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства, заметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле. "Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", - сказал он, дав понять, что это же может произойти и с С-300.

По словам министра, возможности ЗРК С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит нанесение ударов по целям Ирана и поддерживаемого им шиитского движения Хезболла на территории Сирии, несмотря на поставки российских систем С-300.

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США уже поставили Израилю восемь истребителей F-35 стоимостью $125 млн, еще 33 таких самолета будут переданы ВВС страны до 2021 года.

24 сентября министр обороны РФ Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбитсирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.

Израиль вину за сбитый Ил-20 возложил на Сирию.

Россия поставит в Сирию два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-300, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ", ссылаясь на неофициальные данные.

3 октября Шойгу сообщил, что Россия уже передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300.

С-300, С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - системы ПВО дальнего действия.

Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских военных баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.

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Теги: Израиль, Сирия, С-

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