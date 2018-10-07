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Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в скором времени

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье поприветствовал итоги встречи госсекретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном и заявил, что надеется в скором времени на встречу с лидером КНДР.

"У госсекретаря Помпео была хорошая встреча с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Достигнут прогресс по договоренностям сингапурского саммита! Я надеюсь, что увижу председателя Кима вновь в скором будущем", - написал он в твиттере.

Ранее в воскресенье Помпео посетил Пхеньян, там он встретился с лидером КНДР. После встречи с Ким Чен Ыном госсекретарь США направился в Сеул, где рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину о ее итогах.

Пресс-служба южнокорейского президента затем сообщила, что Помпео и Ким Чен Ын договорились провести второй саммит КНДР-США в кратчайшие сроки. Также стороны договорились, что сформируют переговорную группу на рабочем уровне, чтобы обсуждать процесс денуклеаризации и график встречи лидеров КНДР и США.

Первый саммит КНДР-США состоялся 12 июня в Сингапуре.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: КНДР, Северная Корея, США, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Майк Помпео

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