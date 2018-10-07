Главные новости
В РоссииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииВ миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с Нурмагомедовым
В мире

КНДР и США договорились провести саммит в кратчайшие сроки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Момпео и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились провести второй саммит двух стран в кратчайшие сроки, сообщает в воскресенье агентство Yonhap ("Ренхап") со ссылкой на канцелярию президента Южной Кореи.

Помпео в воскресенье встретился с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

"В ходе закрытой встречи с Муном (президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином - ИФ) Помпео заявил, что он и Ким договорились устроить второй саммит США-КНДР "в самое ближайшее время" и продолжить обсуждать детали по дате и месту", - пишет агентство со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ен Чхана.

Госсекретарь рассказал Мун Чжэ Ину о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в частности о том, что они обсуждали шаги по денуклеаризации, которые США ожидает от КНДР, а также вопрос инспекций, связанных с ядерным разоружением, рассказал пресс-секретарь южнокорейского президента.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

"Две стороны сформируют переговорную группу на рабочем уровне, чтобы обсуждать процесс денуклеаризации и график встречи Трампа (президента США Дональда Трампа - ИФ) и Кима", - заявил Юн Ен Чхан.

Во время встречи с Помпео Мун Чжэ Ин подчеркнул важность встречи американского госсекретаря с северокорейским лидером. "Сегодня очень важный день для США, а также для Южной и Северной Кореи.. Я надеюсь, что ваш последний визит, как и предстоящий второй саммит США-КНДР, который, я надеюсь, скоро произойдет, создаст нерушимый и решительный прогресс в вопросе полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также в мирном процессе", - заявил он, чьи слова приводит госдеп США.

Сам Помпео рассказал Мун Чжэ Ину, что разговор с Ким Чен Ыном был хорошим и продуктивным.

Ранее в воскресенье госсекретарь США прибыл в Сеул из Пхеньяна, где он побывал с четвертым визитом за год. В КНДР Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Свою поездку госсекретарь США охарактеризовал как хорошую. "Мы продолжаем достигать прогресса по договоренностям, достигнутым на саммите в Сингапуре", - написал Помео по итогам встречи в твиттере.

Первый саммит на высшем уровне между КНДР и США состоялся 12 июня в Сингапуре.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КНДР, Северная Корея, США, Южная Корея

Новости по теме

В мире
На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его повреждения
Ранее в бытовом отсеке корабля обнаружили отверстие, наблюдалась утечка воздуха, космонавты решили проблему, закрыв его заплаткамиПодробнее
 Британские военные изучили возможность обширной кибератаки на РоссиюБританские военные изучили возможность обширной кибератаки на Россию
По данным СМИ, такая возможность рассматривается в случае нападения РФ на страны ЗападаПодробнее
 Более 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд СШАБолее 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд США
Люди протестовали у Капитолия, поддерживая жертв изнасилованияПодробнее
 Сенат США утвердил Бретта Кавано на посту судьи Верховного судаСенат США утвердил Бретта Кавано на посту судьи Верховного суда
Назначение Кавано сопровождалось историей о попытке изнасилованияПодробнее
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человекЧисло жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек
Пропавшими без вести числятся более 260 человек, местные экстренные службы не исключают, что это число вырастетПодробнее
 Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны ТрампаПринц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отказался дополнительно платить США за обеспечение безопасностиПодробнее
 Москва потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведкиМосква потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведки
Посольство РФ в направило в МИД Великобритании соответствующую нотуПодробнее
 Глава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с РоссиейГлава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией
В случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждатьсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииВ миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с НурмагомедовымВ миреБританские военные изучили возможность обширной кибератаки на РоссиюСпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCВ РоссииАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

Директора компании "ТрансАвто" отправили под домашний арест после ДТП под Тверью

Столкновение маршрутки и автобуса в Тверской области 5 октября привело к гибели 13 человек Подробнее

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииРанее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное дело Подробнее

Вертолеты коалиции вывезли боевиков ИГ из провинции Дейр-эз-Зор

"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью в матче премьер-лиги

КНДР и США договорились провести саммит в кратчайшие сроки

МВД опровергло сообщения о проверке мессенджеров в смартфонах россиян

В Бразилии стартовали всеобщие выборы

Консультации по кандидату в премьеры Латвии начнутся в течение двух недель

В стране 6 октября прошли парламентские выборы, предварительно, большинство голосов у партии "Согласие" Подробнее

Более 700 человек вышли на борьбу с пожаром в национальном парке в Португалии

Собянин поздравил Путина с днем рождения

На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его повреждения

На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияРанее в бытовом отсеке корабля обнаружили отверстие, наблюдалась утечка воздуха, космонавты решили проблему, закрыв его заплатками Подробнее

Беспорядки произошли в одной из омских колоний

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');