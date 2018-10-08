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В ООН призвали принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Для борьбы с глобальным потеплением необходимы срочные меры во всех сферах жизни. Об этом говорится в оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК ООН), обнародованном в понедельник.

По мнению специалистов, такие шаги требуются для ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градусов по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриральной эпохи.

"Ограничение глобального потепления в 1,5 градуса по Цельсию потребует осуществления быстрых, далеко идущих и беспрецедентных изменений во всех сферах жизни общества", - говорится в пресс-релизе МГЭИК ООН.

Эксперты отмечают, что подобные изменения должны касаться энергетических и промышленных систем, а также транспорта и городов.

Соответствующий доклад был согласован еще в субботу на встрече МГЭИК в Инчхоне (Южная Корея). Председатель МГЭИК Хве Сон Ли рассказал, что в работе над этим докладом приняли участие тысячи экспертов и что в нем содержится более 6 тыс. ссылок на научные источники.

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По словам сопредседателя одной из рабочих групп экспертов Паньмао Чжая, в докладе указывается, что мир сейчас уже переживает последствия глобального потепления на 1 градус по Цельсию, среди них - "увеличение числа экстремальных погодных явлений, подъем уровней моря и уменьшение объема арктического морского льда".

В обнародованном в понедельник докладе говорится также о том, каких последствий можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию, а не на 2 градусах по Цельсию, как это планировалось ранее.

"Например, к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на 10 см ниже при глобальном потеплении на 1,5 градуса по сравнению с двумя градусами... Количество коралловых рифов сократится на 70-90% при глобальном потеплении на 1,5 °C, тогда как практически все они будут утрачены при потеплении на 2 °C", - отмечают эксперты.

Сопредседатель рабочей группы МГЭИК Приярдарши Шукла со своей стороны отметил, что "ограничение глобального потепления 1,5 °C по сравнению с 2 °C уменьшит неблагоприятные воздействия на экосистемы, здоровье и благополучие человека, что облегчит достижение Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций".

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Теги: ООН

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