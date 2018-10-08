Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ничего тайного в поездке высланных российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было, Нидерланды не предъявляли в этой связи демарша России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим итальянским коллегой.

"Их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в посольстве нашем в Нидерландах, попросили уехать. Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение, тем более, что в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не предпринималось", - добавил он.

Нидерланды не предоставили России фактов в связи с обвинениями россиян в киберпреступлениях, заявил Лавров. "3 октября нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода со всеми обвинениями, о которых вы узнали из СМИ. На вопрос посла, где конкретные факты и материалы, с которыми можно ознакомится, было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которое проведет министерство обороны", - сказал он.

"Нам ничего вразумительного сказано не было", - отметил министр

Лавров назвал очередным примером "мегафонной дипломатии" ситуацию с обвинениями в адрес России в киберпреступлениях.

"Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример "мегафонной дипломатии", имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы и которые существуют для рассмотрения возникающих проблем в отношениях между любыми странами, в том числе между РФ и Нидерландами", - заявил он.

Отвлекающий маневр

Обвинения России в киберпреступлениях - попытка отвлечь внимание от проблем в ЕС и НАТО, в том числе от оборонных противоречий между этими двумя структурами, заявил Лавров. "Хочу обратить внимание, что как раз в день этой пресс-конференции (по поводу действий якобы российских хакеров - ИФ) состоялась заседание Совета министров обороны НАТО, что тоже следует иметь в виду, если мы говорим о совпадениях прямых или косвенных", - отметил министр.

Он также напомнил, что "скоро состоится заседание Евросовета, где главы государств Евросоюза тоже будут заняты различными вопросами, наверное, кому-то показалось, что выгодно апрельский сюжет вбросить в публичное пространство именно сейчас, и что это позволит отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС и НАТО, в том числе о соотношении возможностей в сфере обороны между этими двумя структурами".

Вместе с тем, Лавров допустил использование хакерского сюжета и для усиления полномочий секретариата ОЗХО. "На счет того, что буквально завтра открывается исполнительная сессия Организации по запрещению химического оружия, наверно, это будет использовано теми странами, которые хотят извратить содержание конвенции по запрещению химического оружия и превратить ее технический секретариат в некий карающий орган, подрывая тем самым международное право и прерогативы СБ ООН", - сказал он.

Как сообщалось, некоторые западные страны по инициативе Великобритании добиваются наделения техсекретариата ОЗХО правом определять виновных в применении химического оружия. Россия выступает категорически против наделения техсекретариата организации подобными функциями, считая, что это является прерогативой СБ ООН.

9 октября на сессии исполсовета ОЗХО будут обсуждаться вопросы финансирования такого атрибутивного механизма. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять в ноябре на генконференции ОЗХО.

Обвинения в адрес россиян

На прошлой неделе Минюст США обвинил российских хакеров, якобы связанных с ГРУ, в организации атак на спортивные организации, в том числе на МОК, ВАДА, CAS.

Кроме того, министерство обороны Нидерландов объявило, что при поддержке британских спецслужб была предотвращена хакерская атака четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины. В военном ведомстве отмечали, что четверо подозреваемых имели при себе дипломатические паспорта и въехали в апреле 2018 года в Амстердам.

В доказательство своих обвинений власти Нидерландов обнародовали фотографии специальной аппаратуры, найденной в машине, которую россияне арендовали в Гааге, а также квитанцию об оплате такси от улицы, расположенной рядом со штаб-квартирой ГРУ в Москве, до аэропорта Шереметьево.