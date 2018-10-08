В мире

Пашинян договорился с "Процветающей Арменией" о внеочередных парламентских выборах в декабре

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель партии "Процветающая Армения", один из крупнейших армянских предпринимателей Гагик Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов.

"Только что с Царукяном подписали меморандум о проведении в декабре 2018 года внеочередных парламентских выборов", - написал Пашинян в фейсбуке.

В минувшую среду Пашинян в Национальном Собрании вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре.

Ранее руководители парламентских фракций Республиканской партии, "Процветающей Армении", "Дашнакцутюн" высказались против проведения выборов в декабре, заявили о возможном назначении выборов на май 2019 года и готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.

Сейчас в 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Оппозиционная фракция Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов.

Руководимая Царукяном фракция "Царукян" имеет 31 мандат. Фракция "Дашнакцутюн" представлена семью депутатами. Фракции "Елк" принадлежат девять мандатов. Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию, после смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Армения, Никол Пашинян

Новости по теме

В мире
МИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в НидерландахМИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в Нидерландах
Голландские специалисты подозревают, что эти технические средства использовались при попытке взлома систем ОЗХОПодробнее
 Чеченскому правозащитнику Титиеву присудили премию ПАСЕ имени Вацлава ГавелаЧеченскому правозащитнику Титиеву присудили премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела
Премией награждают за работу в области защиты прав человека в Европе и за ее пределамиПодробнее
 Дерипаска лишился двух особняков в США из-за заморозки активовДерипаска лишился двух особняков в США из-за заморозки активов
По сведениям New York Post, речь идет о домах на Манхэттене и в ВашингтонеПодробнее
 Пекин назвал причины задержания экс-главы ИнтерполаПекин назвал причины задержания экс-главы Интерпола
Мэн Хунвэя подозревают в нескольких преступлениях, включая взяточничествоПодробнее
Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на космодромПервая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на космодром
Запуск ракеты состоялся в 5:21 по московскому времениПодробнее
 В Бразилии 28 октября пройдет второй тур президентских выборовВ Бразилии 28 октября пройдет второй тур президентских выборов
Ни один кандидат не преодолел 50-процентный порогПодробнее
 Глава МВД Италии пообещал закрыть аэропорты от мигрантовГлава МВД Италии пообещал закрыть аэропорты от мигрантов
Ранее сообщалось, что Германия намеревается передать Италии 40 мигрантовПодробнее
 Референдум о запрете однополых браков провалился в РумынииРеферендум о запрете однополых браков провалился в Румынии
Всенародное голосование посетили чуть более 20% граждан страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 октября6 фото
08 октября
Фотохроника 8 октября
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в НидерландахВ РоссииВ драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаЭкономикаFacebook выпустила свой первый гаджетЭкономикаСбербанк оценил средний доход работающего пенсионера в РФ в 46 тыс. рублейЭкономикаНазваны лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике В РоссииЛавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян

Что произошло за день: понедельник, 8 октября

МИД назвал цель поездки высланных из Нидерландов россиян, Мамаев и Кокорин побили чиновников Минпромторга, Facebook представил свой первый гаджет Подробнее

Фотохроника 8 октября

Фотохроника 8 октября6 фото

СМИ узнали о возможной утечке данных пользователей Google+

Итогом этого может стать закрытие одного из самых провальных проектов Google Подробнее

Послу Нидерландов вручили в МИД РФ ответную ноту

Хулио Иглесиас даст юбилейный концерт в Москве

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаОба пострадавших обратились за помощью к врачам, а потом в полицию Подробнее

Режиссер Кончаловский предложил учредить государственную театральную премию

Facebook выпустила свой первый гаджет

Facebook выпустила свой первый гаджетПод своим брендом компания представила умные экраны Portal с функцией видеозвонков Подробнее

Эрдоган потребовал от Эр-Рияда информацию о пропавшем журналисте The Washington Post

Пашинян договорился с "Процветающей Арменией" о внеочередных парламентских выборах в декабре

Иркутские протестанты проиграли суд энергетикам из-за майнинга биткойнов

Кирилл Клейменов сменит Екатерину Андрееву в качестве ведущего программы "Время"

Для участников и организаторов побоища на Хованском кладбище потребовали до 13 лет колонии

Возле Корсики начали собирать топливо, разлившееся после столкновения двух судов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');