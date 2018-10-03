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Парламент Армении отказался провести внеочередные выборы в декабре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Парламент Армении в среду возобновил работу с опозданием, поскольку с утра не удавалось обеспечить кворум; на заседании три из четырех фракций высказались за проведение внеочередных выборов весной 2019 года, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Представители Республиканской партии, партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения" (Царукян) выступили против предложения премьера Никола Пашиняна провести внеочередные выборы и предложили назначить их на май 2019 года. В этом случае они готовы не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.

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Только фракция "Елк", которая сформирована партией Пашиняна "Гражданский договор", партией "Светлая Армения" и партией "Республика", которой руководит экс-премьер Арам Саркисян, согласна с предложением провести внеочередные выборы до конца года.

Ситуация в Ереване и в областях спокойная, каких-либо акций протеста или гражданского неповиновения нет.

В минувший вторник Пашинян созвал многотысячный митинг в Ереване после того, как был принят законопроект, затрудняющий роспуск парламента и проведение внеочередных парламентских выборов. Акция прекратилась после встречи премьер-министра с руководством парламента и фракций. Демонстрации прошли еще в нескольких крупных городах Армении.

Ожидается, что в четверг премьер Армении посетит с двухдневным визитом Париж, где примет участие в церемонии прощания с французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром.

Президент Армении Армен Саркисян сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, он также намерен посетить Париж в пятницу.

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Теги: Армения, Никол Пашинян

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