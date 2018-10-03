Премьер Армении вновь потребовал провести выборы в парламент в декабре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании в среду вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре.

"Вчера мы встречались в парламенте с представителями фракций. Я сказал, что выборы должны быть проведены в декабре. Представители фракций сказали, что в случае отставки премьера они не будут выдвигать своего кандидата", - сказал Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Он отметил, что в среду в СМИ появились сообщения, где представители парламентских сил утверждали обратное.

"Эти публикации не считаю проблематичными для народа. Проблемы возникнут для тех, кто делает подобные заявления. Еще 1 мая 2018 года я здесь заявил о факте самоубийства некоторых политических сил (речь идет о Республиканской партии - ИФ). Могу сказать, что ряд самоубийств продолжается (партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн" - ИФ)", - отметил Пашинян.

Ранее в среду руководители парламентских фракций Республиканской партии, "Процветающей Армении", "Дашнакцутюн" высказались против предложения Пашиняна о проведении выбороы в декабре. Они предложили назначить выборы на май 2019 года, отметив в таком случае о готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.

Только фракция "Елк", которая сформирована партией Пашиняна "Гражданский договор", партией "Светлая Армения" и партией "Республика", которой руководит экс-премьер Арам Саркисян, согласна с предложением провести внеочередные выборы до конца года.