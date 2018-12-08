Американский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - После трехдневного полета на орбите Земли американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в субботу состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

По данным Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне, операция по стыковке грузового космического корабля Dragon с американским сегментом станции - модулем Harmony была завершена в 18:36 по Москве. Перед этим, в 15:21 по московскому времени, экипаж МКС захватил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 сблизившийся со станцией "грузовик" для последующей стыковки.

Первоначально захват планировался на 14:00 по Москве, однако из-за нарушения космической связи с МКС через спутник-ретранслятор он был отложен. После переключения на резервный спутник связь была восстановлена и операция по захвату продолжилась.

Dragon доставил на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

По сообщению НАСА, люк корабля будет открыт в воскресенье и начнется его разгрузка.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым космическим кораблем Dragon отправилась к МКС с мыса Канаверал в штате Флорида 5 декабря.

Это уже 16-я миссия Dragon к станции в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по ее снабжению.

Грузовой корабль пробудет в составе МКС в течение около пяти недель. Затем, 13 января его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем станции на орбите.