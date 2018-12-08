Пассажиры "ИрАэро" пожаловались на невозможность вернуться домой с китайского курорта

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Застрявшие на китайском острове Хайнань российские туристы пытаются вернуться в Россию самостоятельно, но не могут из-за групповых виз, сообщила "Интерфаксу" туристка из Москвы.

"В день отъезда вместо аэропорта нас привезли в другой отель, Arcadia, и заселили в него. О времени обратного вылета ничего неизвестно. Российское консульство отправляет на сайт и телефоны Ростуризма, но там срабатывает автоответчик. Вылететь с острова за свои деньги невозможно, потому что мы приехали с туроператором по групповой визе, что подразумевает соответственно групповой выезд с острова. Чтобы получить индивидуальную визу и попытаться вылететь самостоятельно, нужно открепиться от общего списка, но туроператор не отвечает на звонки", - рассказала она.

Туристка добавила, что срок действия групповой визы у туристов истекает в субботу, как и медицинская страховка. При этом за вылет с истекшей визой взимается штраф в размере 5 тыс. юаней (50 тыс. рублей).

Авиакомпания "ИрАэро" накануне вечером сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Рейсы должны были выполняться в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся порядка 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

При этом в Российском союзе туриндустрии заявили, что авиакомпания сама должна вернуть туристов домой.