Ростуризм сообщил, что застрявшие на Хайнане туристы вылетят на родину 11 декабря

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Застрявшие на китайском острове Хайнань клиенты туроператора "Жемчужная река" смогут улететь домой во вторник, проблем с визами у них не будет, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Ростуризма.

Застрявшие на Хайнане туристы ранее рассказали, что у них нет информации о времени обратного вылета. При этом вылететь с острова самостоятельно невозможно, так как туроператор оформлял на всех своих клиентов групповую визу.

"По предварительной информации, обратный вылет запланирован на вторник. До вторника продлено и пребывание в гостиницах за счет туроператора. Визы им также продлят, никаких проблем с ними не будет", - сообщили в Ростуризме.

По данным ведомства, проблема возникла из-за задержки рейса авиакомпании "ИрАэро", который должен был в субботу доставить туристов на Хайнань из Хабаровска. Из-за технической неисправности он приземлился во Владивостоке, что повлекло за собой сбой всего расписания полетов.

"Речь идет об одном самолете, который летает челноком. Из Владивостока он уже вылетел на Хайнань, но пока неясно время обратного вылета. Но тем, кто хочет улететь из России в Китай, надо следить за расписанием и приезжать в аэропорт только когда понятно, что самолет улетит", - добавили в пресс-службе.

Между тем, авиакомпания "ИрАэро" накануне вечером сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Рейсы должны были выполняться в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся порядка 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

При этом в Российском союзе туриндустрии заявили, что авиакомпания сама должна вернуть туристов домой.