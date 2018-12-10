Что случилось этой ночью: 10 декабря, понедельник

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к этому утру:
- ЦИК Армении заявил о победе блока Пашиняна на парламентских выборах после подсчета всех голосов.
- Сирийские СМИ опровергли собственные сообщения об авиаударе по территории аэропорта Дамаска.
- Президент Франции Эмманюель Макрон обратится к гражданам сегодня вечером.
- В РЖД заявили, что не будут перекидывать современные вагоны с северных поездов летом.
- В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка.