Что случилось этой ночью: 10 декабря, понедельник

Предполагается, что целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. Подробнее

СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по территории аэропорта в Дамаске

Информационное агентство SANA сообщило, что "агрессии не было" и "движение в аэропорту было нормальным" Подробнее

СМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под Дамаском

После обработки всех бюллетеней он лидирует с 70,43% голосов Подробнее

9 декабря 23:03

Макрон в понедельник выступит с обращением к гражданам

Как пояснили в правительстве, глава государства планирует объявить о ряде мер, вступающих в силу немедленно и нацеленных на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты Подробнее

9 декабря 22:00

ЦИК Армении опубликовал первые данные

Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении с результатом 59,71% голосов после подсчета бюллетеней на 29 участках из 2010 Подробнее

9 декабря 14:08

Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на Украине

По его мнению, сторонники этого исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей" Подробнее

9 декабря 12:45

Следователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствах