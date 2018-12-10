Главные новости
В миреСМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под ДамаскомВ миреМакрон в понедельник выступит с обращением к гражданамВ миреЦИК Армении опубликовал первые данные
Экономика

В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка, сообщает в понедельник "Коммерсант".

Первый проект поправок к закону "О национальной платежной системе" обязывает иностранных операторов иметь зарегистрированного в реестре ЦБ оператора платежной системы, прежде чем проводить электронные платежи. Второй проект обязует банки уведомлять ЦБ о начале работы с мобильными платежными приложениями (Apple Pay, Samsung Pay, MirPay). Как отмечается в газете, "оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли".

Согласно данным "Ъ", банкам предоставят полгода на информирование ЦБ о поставщиках платежных приложений и договорах с иностранными поставщиками платежных услуг, а также 270 дней на прекращение переводов при отсутствии информации об операторе в реестре ЦБ. Иностранные операторы обязаны привести деятельностьть в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума, ЦБ РФ
Экономика
Кудрин перечислил риски для российской экономикиКудрин перечислил риски для российской экономики
По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформПодробнее
 Нефтяная сделка на грани нервного срыва. ОбобщениеНефтяная сделка на грани нервного срыва. Обобщение
Прошедшие в среду-пятницу заседания могут по праву считаться самыми напряженными и драматичными в истории сделки по ограничению добычиПодробнее
 Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычуПереговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу
Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически ради сохранения сделки ОПЕК+Подробнее
 ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкцийЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций
Он касается тех банков, которые не работают с системами Visa и MasterCard напрямуюПодробнее
Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычиСтраны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи
Министр энергетики Саудовской Аравии не уверен, что Россия поддержит такое соглашениеПодробнее
 Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефтиМониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти
Конкретные параметры снижения добычи пока не озвучивалисьПодробнее
 Сбербанк повысил предельный возраст заемщиковСбербанк повысил предельный возраст заемщиков
Кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 летПодробнее
 Китай выразил готовность приступить к переговорам с США по торговым разногласиямКитай выразил готовность приступить к переговорам с США по торговым разногласиям
Стороны должны в трехмесячный срок прийти к конкретному соглашениюПодробнее
 Госдеп США призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"Госдеп США призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"
Ранее немецкие политики назвали идею об отказе чрезмерно жесткойПодробнее
 Нефтяной маятник - решит ли ОПЕК+ вернуться к снижению добычиНефтяной маятник - решит ли ОПЕК+ вернуться к снижению добычи
РФ и Саудовская Аравия на саммите G20 в Аргентине договорились продлить соглашение о снижении нефтедобычиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под ДамаскомВ миреМакрон в понедельник выступит с обращением к гражданамВ миреЦИК Армении опубликовал первые данныеВ миреСледователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствахСпорт"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес-2018В РоссииПутин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людям

СМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под Дамаском

СМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под ДамаскомИнформационное агентство SANA сообщило, что "агрессии не было" и "движение в аэропорту было нормальным" Подробнее

ЦИК Армении посчитал голоса на 80% участков

Три политические силы проходят в новый парламент Армении Подробнее

Более 300 тысяч жителей юго-востока США остались без света из-за снегопада

Виновника ДТП с тремя погибшими приговорили к шести годам колонии

Глава аппарата вице-президента США отказался возглавить аппарат Трампа

Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в киевском аэропорту "Борисполь"

В ВМФ заявили, что получат корабельные беспилотники к 2020 году

"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес-2018

"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес-2018В ответном матче финала, перенесенном из Буэнос-Айреса в Мадрид по причине беспорядков, команда обыграла соперников из "Бока Хуниорс" Подробнее

Сотрудники СБУ не разрешили проехать Донецкому митрополиту через линию разграничения

Газовый баллон взорвался в горящем гараже в Ставрополе, пострадали трое пожарных

СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по территории аэропорта в Дамаске

СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по территории аэропорта в ДамаскеПредполагается, что целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. Подробнее

В РЖД заявили, что не будут перекидывать современные вагоны с северных поездов летом

СМИ сообщили, что ПВО Сирии отразили авиаудар на аэропорт Дамаска

Макрон в понедельник выступит с обращением к гражданам

Макрон в понедельник выступит с обращением к гражданамКак пояснили в правительстве, глава государства планирует объявить о ряде мер, вступающих в силу немедленно и нацеленных на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты Подробнее

Сирийский военный погиб при обстреле боевиками города Алеппо

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');