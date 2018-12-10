Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка, сообщает в понедельник "Коммерсант".

Первый проект поправок к закону "О национальной платежной системе" обязывает иностранных операторов иметь зарегистрированного в реестре ЦБ оператора платежной системы, прежде чем проводить электронные платежи. Второй проект обязует банки уведомлять ЦБ о начале работы с мобильными платежными приложениями (Apple Pay, Samsung Pay, MirPay). Как отмечается в газете, "оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли".

Согласно данным "Ъ", банкам предоставят полгода на информирование ЦБ о поставщиках платежных приложений и договорах с иностранными поставщиками платежных услуг, а также 270 дней на прекращение переводов при отсутствии информации об операторе в реестре ЦБ. Иностранные операторы обязаны привести деятельностьть в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней.