СМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под Дамаском

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские СМИ опровергли собственные сообщения о том, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам на территории международного аэропорта Дамаска.

Информационное агентство SANA и государственное телевидение страны со ссылкой на информированный источник сообщили, что "агрессии не было" и "движение в аэропорту было нормальным".

Ранее о том, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам на территории международного аэропорта в Дамаске, сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По ее данным, целью ударов стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета.

Израильские военные факт обстрела пока не подтверждали.

Сирийские государственные СМИ ранее также сообщили, что системы ПВО Сирии в воскресенье вечером открыли огонь по целям недалеко от Дамаска, не уточняя, о чем именно может идти речь.