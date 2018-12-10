Лидер украинских униатов поддержал объединительный собор

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук приветствовал намеченный на 15 декабря так называемый объединительный собор и призвал униатов молиться за успех этого форума.

"В субботу должен состояться объединительный собор у наших украинских православных братьев. Хотя мы не участвуем как греко-католики во внутренних делах православной общественности Украины, но нам небезразлично, как живут наши братья. Мы обещали, что будем за них молиться", - сказал Шевчук после воскресной службы в кафедральном соборе УГКЦ в Черновцах.

Он обратился к единоверцам с просьбой помолиться "за единство, за Божье благословение, дар Духа Святого для этого объединительного собора православных Украины".

"Думаю, они в этом нуждаются и будут нам за это очень благодарны. Будут чувствовать, что греко-католики - их единокровные братья, которые родом из той самой крещальной купели равноапостольного князя Владимира", - сказал Шевчук.

Как сообщалось, т.н. объединительный собор, намеченный на 15 декабря, призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею дать Украине томос об автокефалии.

Украинская православная церковь Московского патриархата от участия в этом проекте отказалась. Кроме того, на состоявшемся 7 декабря заседании Синод УПЦ заявил, что патриарх Варфоломей не имеет права созывать на Украине какие-либо собрания и что решения, принятые этим собором, не будут иметь никакой канонической и юридической силы.