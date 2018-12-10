Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко предупредил, что он и его сторонники могут помешать успешному проведению Объединительного собора 15 декабря, если Константинополь не примет их условия.

"Киевский патриархат является крупнейшей церковью, и от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет нам полезно - мы примем, а если будет неполезно ни нам, ни государству, ни украинской церкви - мы просто не проголосуем и отвергнем", - заявил Филарет в понедельник, сообщает телеканал ТСН.

Он пояснил, что иерархи Киевского патриархата не согласны с предложенной Константинополем процедурой проведения собора.

Во-первых, по словам Филарета, Киевский патриархат хочет, чтобы собор был исключительно архиерейским, в то время как патриарх Варфоломей настаивает на участии в нем, наряду с иерархами, мирян и рядовых священников. Во-вторых, Филарет желает открытого голосования на выборах главы новой церкви, а Константинополь, напротив, выступает за тайные выборы.

Цель "объединительного" собора - создание украинской церкви, независимой от Московского патриархата, которой, как предполагалось, Константинополь вручит томос об автокефалии. Изначально говорилось о том, что собор пройдет в начале октября, затем появились даты 21-22 ноября, позже собор перенесли на 15 декабря.

По мнению наблюдателей, одной из причин переноса объединительного собора стало именно отсутствие консенсуса между его участниками, в частности по таким вопросам, как устав и лидерство в будущей церкви: Филарет заранее оговаривал для себя возможность быть ее "почетным патриархом", что не устраивало Константинополь.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) от участия в этом проекте с самого начала отказалась. Кроме того, на состоявшемся 7 декабря заседании Синод УПЦ заявил, что патриарх Варфоломей не имеет права созывать на Украине какие-либо собрания и что решения, принятые этим "собором", не будут иметь никакой канонической и юридической силы.