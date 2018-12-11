Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения. Она также заявила о готовности сотрудничать с федеральными, штатными и местными властями в любых текущих расследованиях, сообщает телеканал ABC.

Согласно копии документов, полученной ABC News, Бутина и неназванный гражданин США "сговорились с российским чиновником и, по крайней мере, с одним другим человеком, чтобы Бутина могла действовать в Соединенных Штатах под руководством российского чиновника без предварительного уведомления Генерального прокурора".

Прокуроры и адвокаты по делу Бутиной просили окружного судью назначить время для того, чтобы обвиняемая официально отозвала свое предыдущее заявление о невиновности.

Адвокаты россиянки и прокуроры сделали совместное заявление: "Стороны пришли к соглашению по данному вопросу".

Слушания назначены на среду, говорится в сообщении.