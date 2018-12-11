Что случилось этой ночью: 11 декабря, вторник

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к этому утру:

- Президент Франции пообещал повысить МРОТ в ответ на акции протеста. Эммануэль Макрон также попросил работодателей выплатить премии по итогам года и пообещал не брать налогов со сверхурочных. Он назвал такие меры частью "экономического и социального чрезвычайного положения". Обращение Макрона к гражданам уже раскритиковали профсоюзы и левые политики. По подсчетам госсекретаря Франции, выполнение предложенных мер обойдется в 10 млрд евро.

- Прилетевшие в Венесуэлу самолеты ВВС РФ примут участие в совместных учениях. Дата начала маневров не объявлена. Госсекретарь США Майк Помпео назвал перелет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 в Венесуэлу "растратой государственных средств".

- Мария Бутина частично признала вину и согласилась на сделку со следствием. Россиянка, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, официально отзовет свое предыдущее заявление о невиновности.

- Госдеп США убрал Россию из списка стран, которые не рекомендуется посещать. Теперь американские власти рекомендуют своим гражданам "проявлять повышенную осторожность" в РФ.

- Сеул и Пхеньян обсудят возможность создать единую команду для Олимпиады-2020. Пока не решено, в каких видах спорта обе Южная и Северная Кореи объединят команды. На церемонии открытия планируется идти также совместно.