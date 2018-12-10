Бутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновности

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина сообщила суду в США, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Россиянка Бутина заявила судье, что хочет изменить показания, в которых называла себя невиновной", - пишет агентство. При этом не уточняется, в чем именно Бутина будет готова признать свою вину.

В документе суда, опубликованном американскими СМИ, указывается, что сторона защиты попросила организовать слушания, чтобы дать возможность Бутиной изменить показания. Планируется, что слушания пройдут либо во вторник, либо в среду, либо в четверг.

"Мария Бутина остается под стражей", - говорится в документе.

Некоторые американские СМИ указывают, что подобное развитие событий может быть признаком того, что Бутина готова пойти на сделку с правосудием и признать вину в некоторых нарушениях.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

До сих пор Бутина вину не признавала.