Топ-менеджмент аэропорта "Жуковский" создаст авиакомпанию

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Топ-менеджмент АО "Рампорт Аэро" - оператора подмосковного аэропорта "Жуковский" - занимается созданием авиакомпании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с бизнес-планом проекта, и подтвердили источник на авиарынке.

Перевозчик под брендом WeGo Air будет специализироваться на международных чартерных рейсах, на первом этапе его парк будет сформирован из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321. Ожидается, что первый рейс авиакомпания совершит весной 2019 года.

В пресс-службе "Рампорт Аэро" "Интерфаксу" подтвердили, что "топ-менеджмент компании принимал участие в работе по созданию авиакомпании". Кто именно из руководителей "Жуковского" участвует в проекте, собеседник агентства не сообщил.

В настоящее время "Рампорт Аэро" возглавляет Томас Вайшвила, его первый заместитель - Евгений Солодилин. Председателем совета директоров является советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Борис Алешин, получивший недавно в прямое владение 22,5% компании-оператора.

По действующему законодательству новая авиакомпания перед выходом на международные маршруты должна отлетать на внутренних не менее двух лет. Исключение действует для эксплуатантов, у которых допуск к зарубежным рейсам имеет материнская компания, а также чей единственный собственник - государство. Не дожидаясь двух лет, с прошлого года стало можно летать и в страны ЕАЭС, о чем просила авиакомпания "Азимут".

Но перевозчик топ-менеджеров "Рампорт Аэро" сразу полетит в страны дальнего зарубежья, знает источник агентства. Его сертификат эксплуатанта не новый, а был приобретен, пояснил он, чей именно сертификат, он не уточнил.